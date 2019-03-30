Глава Минобороны Армении и замгоссекретаря США обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Вопросы международной безопасности и миротворчества обсудили на встрече в Вашингтоне министр обороны Армении Давид Тоноян и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

На встрече была обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа, сказали в ведомстве. "Говоря об участии армянских миротворцев в международных миротворческих миссиях, Давид Тоноян заявил о важности содействия в рамках американской программы GPOI (Инициатива глобальных миротворческих операций). Давид Тоноян также представил ряд деталей по вопросу армянской гуманитарной миссии в Сирии", - отметили в Минобороны.