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СНГ 30.03.2019 17:02

Глава Минобороны Армении и замгоссекретаря США обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Вопросы международной безопасности и миротворчества обсудили на встрече в Вашингтоне министр обороны Армении Давид Тоноян и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

На встрече была обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа, сказали в ведомстве.

"Говоря об участии армянских миротворцев в международных миротворческих миссиях, Давид Тоноян заявил о важности содействия в рамках американской программы GPOI (Инициатива глобальных миротворческих операций). Давид Тоноян также представил ряд деталей по вопросу армянской гуманитарной миссии в Сирии", - отметили в Минобороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]