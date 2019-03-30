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ТЭК 30.03.2019 18:45

Минэнерго России прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г

Минэнерго РФ прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии министр энергетики Александр Новак.

К 2024 г. потребление электроэнергии вырастет до 1,139 трлн кВт.ч, сказал А.Новак.

Минэнерго рассчитывает, что в течение 2019-2024 гг в России будет введено 13,5 ГВт новых мощностей, модернизировано 14,8 ГВт, выведено из эксплуатации 10,2 ГВт, сказал министр.

Потребление электроэнергии в России в 2018 году составило 1,08 трлн кВт.ч, что на 1,6% больше уровня потребления 2017 года, сообщал "Системный оператор" ("СО ЕЭС").

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]