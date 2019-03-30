Минэнерго России прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г

Минэнерго РФ прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии министр энергетики Александр Новак.
К 2024 г. потребление электроэнергии вырастет до 1,139 трлн кВт.ч, сказал А.Новак.
Минэнерго рассчитывает, что в течение 2019-2024 гг в России будет введено 13,5 ГВт новых мощностей, модернизировано 14,8 ГВт, выведено из эксплуатации 10,2 ГВт, сказал министр.
Потребление электроэнергии в России в 2018 году составило 1,08 трлн кВт.ч, что на 1,6% больше уровня потребления 2017 года, сообщал "Системный оператор" ("СО ЕЭС").
Баку считает провокацией заявление главы минобороны Армении «о новой войне за новые территории»
Встреча Алиева и Пашиняна с глазу на глаз длилась более 2 часов – АП Азербайджана
Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху
Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
На Курайском хребте на Алтае обнаружили девять снежных барсов
Семерых детей, отравившихся хлором в бассейне в Татарстане, выписали из больницы
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
В Венесуэле сообщают о постепенном восстановлении электроснабжения после "блэкаута"
Снежная лавина в Дагестане заблокировала дорогу к трем населенным пунктам
До семи лет тюрьмы грозит главе УИК во Львовской области, испортившей 180 бюллетеней
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»