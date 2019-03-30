"Газпром энергохолдинг" хотел бы получить 50% в "Сименс технологии газовых турбин", но переговоры пока не вел - Федоров

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) будет рассматривать получение 50% в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП Siemens и "Силовых машин"), если стороны перейдут к переговорам, сказал журналистам гендиректор "ГЭХа" Денис Фёдоров в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Несомненно, если говорить о газовых турбинах, о формировании на нас якорного заказа, об инвестициях наших, (нужны будут инвестиции в то, чтобы доводить локализацию), то, естественно, мы говорим о высокой доле нашей - это, конечно, 50%", - сказал Д.Федоров.
Но стороны пока не ведут переговоров о возможной сделке, подчеркнул он.
"С Siemens мы ничего не обсуждаем. Мы как идею закинули, что мы готовы поговорить на тему того, что если мы войдём в акционерный капитал... У нас есть внутренние прикидки, но нужно ознакомиться с предприятием. Мы знаем примерно позицию одних и других (акционеров СТГТ - ИФ), но пока далеки от понимания", - сказал топ-менеджер.
"Это зависит от двух акционеров. Если они захотят продавать, то мы обсудим. Пока не было сигналов", - добавил Д.Федоров.
По словам Д.Федорова, "ГЭХ" видит возможность формирования якорного заказа на оборудование в случае вхождения в акционерный капитал СТГТ.
"Мы видим возможность, только если мы войдём в акционерный капитал совместного предприятия. А там уже сформировать якорный заказ для производства газовых турбин, предварительно, без привлечения каких-либо бюджетных средств", - сказал Д.Федоров.
"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие немецкого Siemens и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова по производству газовых турбин. Siemens принадлежит 65%, остальные 35% у "Силовых машин".
После введения санкций в отношении "Силовых машин", основной бенефициар компании Алексей Мордашов заявлял, что рассмотрит выход "Силмаша" из капитала "СТГТ". Гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов говорил "Интерфаксу", что решение может быть принято до конца 2018 г.
В марте 2019 г. "Коммерсант" сообщил, что Siemens рассматривает выкуп у "Силовых машин" доли в "СТГТ" с последующей продажей 50% "Газпром энергохолдингу".
Встреча Алиева и Пашиняна с глазу на глаз длилась более 2 часов – АП Азербайджана
Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Бакинская полиция задержала подозреваемых в совершении крупной кражи из квартиры, арендуемой иностранцем
3 человека пострадали в результате аварии грузовика с автобусом, следовавшим из Тбилиси в Баку
Американские астронавты завершили многочасовой выход в космос с борта МКС
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Боевики в Афганистане захватили уезд в провинции, граничащей с Таджикистаном
Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа - посольство
Арабский саммит в Тунисе отреагирует на решение США по Голанским высотам - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»