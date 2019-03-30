"Газпром энергохолдинг" хотел бы получить 50% в "Сименс технологии газовых турбин", но переговоры пока не вел - Федоров

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) будет рассматривать получение 50% в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП Siemens и "Силовых машин"), если стороны перейдут к переговорам, сказал журналистам гендиректор "ГЭХа" Денис Фёдоров в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Несомненно, если говорить о газовых турбинах, о формировании на нас якорного заказа, об инвестициях наших, (нужны будут инвестиции в то, чтобы доводить локализацию), то, естественно, мы говорим о высокой доле нашей - это, конечно, 50%", - сказал Д.Федоров.

Но стороны пока не ведут переговоров о возможной сделке, подчеркнул он.

"С Siemens мы ничего не обсуждаем. Мы как идею закинули, что мы готовы поговорить на тему того, что если мы войдём в акционерный капитал... У нас есть внутренние прикидки, но нужно ознакомиться с предприятием. Мы знаем примерно позицию одних и других (акционеров СТГТ - ИФ), но пока далеки от понимания", - сказал топ-менеджер.

"Это зависит от двух акционеров. Если они захотят продавать, то мы обсудим. Пока не было сигналов", - добавил Д.Федоров.

По словам Д.Федорова, "ГЭХ" видит возможность формирования якорного заказа на оборудование в случае вхождения в акционерный капитал СТГТ.

"Мы видим возможность, только если мы войдём в акционерный капитал совместного предприятия. А там уже сформировать якорный заказ для производства газовых турбин, предварительно, без привлечения каких-либо бюджетных средств", - сказал Д.Федоров.

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие немецкого Siemens и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова по производству газовых турбин. Siemens принадлежит 65%, остальные 35% у "Силовых машин".

После введения санкций в отношении "Силовых машин", основной бенефициар компании Алексей Мордашов заявлял, что рассмотрит выход "Силмаша" из капитала "СТГТ". Гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов говорил "Интерфаксу", что решение может быть принято до конца 2018 г.

В марте 2019 г. "Коммерсант" сообщил, что Siemens рассматривает выкуп у "Силовых машин" доли в "СТГТ" с последующей продажей 50% "Газпром энергохолдингу".