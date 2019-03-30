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Дальнее зарубежье 30.03.2019 16:25

12 тыс. французских полицейских и жандармов подготовлены к 20-й акции "желтых жилетов"

Спустя две недели после серьезных беспорядков и погромов во время акции "желтых жилетов" на парижских Елисейских полях и в ряде французских городов в эту субботу в стране развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов, сообщают СМИ Франции.

Отмечается, что, как и в прошлую субботу, во время нынешней, 20-й, акции движения "желтых жилетов" за порядком будут наблюдать и военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Караульный").

В Париже предусмотрены три протестных мероприятия, и "желтые жилеты" начали с утра стекаться в места сбора разрешенных манифестаций. О количестве участников акции говорить еще рано.

Официальный представитель префектуры Парижа Летиция Виллар в интервью телеканалу BFMTV сообщила, что силы порядка взяли под контроль пригороды Парижа, чтобы помешать потенциальным погромщикам примкнуть к законно проходящим демонстрациям.

Манифестации пройдут также в разных местах страны. Телеканал France 24 сообщил о чрезвычайных мерах в районе прованского города Авиньон, в котором "желтые жилеты" намеревались, несмотря на официальный запрет, провести акцию протеста близ Папского дворца. Журналисты описывают Авиньон как город, приготовившийся к осаде.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]