Семерых детей, отравившихся хлором в бассейне в Татарстане, выписали из больницы

Медики выписали семерых детей, госпитализированных после посещения бассейна в Татарстане, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава республики.

"Семерых детей отпустили домой, одна девочка осталась под наблюдением", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в Балтасинскую центральную районную больницу из плавательного бассейна "Дулкын" были доставлены восемь детей (от 8 до 12 лет) и двое взрослых. Все пациенты жаловались на тошноту, головокружение и сухость во рту.

Предварительно медиками был поставлен диагноз отравление хлором легкой степени.

На момент госпитализации состояние четверых детей оценивалось врачами как средней степени тяжести. Еще четверо детей находились в состоянии легкой степени тяжести. После принятых медиками мер состояние детей стабилизировалось, и они чувствуют себя удовлетворительно.

Взрослые после осмотра медиками были отпущены домой.

На месте ЧП взяты пробы воды. Обстоятельства инцидента выясняются.

Проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).