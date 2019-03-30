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Происшествия 30.03.2019 17:54

Семерых детей, отравившихся хлором в бассейне в Татарстане, выписали из больницы

Медики выписали семерых детей, госпитализированных после посещения бассейна в Татарстане, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава республики.

"Семерых детей отпустили домой, одна девочка осталась под наблюдением", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в Балтасинскую центральную районную больницу из плавательного бассейна "Дулкын" были доставлены восемь детей (от 8 до 12 лет) и двое взрослых. Все пациенты жаловались на тошноту, головокружение и сухость во рту.

Предварительно медиками был поставлен диагноз отравление хлором легкой степени.

На момент госпитализации состояние четверых детей оценивалось врачами как средней степени тяжести. Еще четверо детей находились в состоянии легкой степени тяжести. После принятых медиками мер состояние детей стабилизировалось, и они чувствуют себя удовлетворительно.

Взрослые после осмотра медиками были отпущены домой.

На месте ЧП взяты пробы воды. Обстоятельства инцидента выясняются.

Проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДЕТИ, ВЫПИСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]