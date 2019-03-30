Семерых детей, отравившихся хлором в бассейне в Татарстане, выписали из больницы

Медики выписали семерых детей, госпитализированных после посещения бассейна в Татарстане, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава республики.
"Семерых детей отпустили домой, одна девочка осталась под наблюдением", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем в Балтасинскую центральную районную больницу из плавательного бассейна "Дулкын" были доставлены восемь детей (от 8 до 12 лет) и двое взрослых. Все пациенты жаловались на тошноту, головокружение и сухость во рту.
Предварительно медиками был поставлен диагноз отравление хлором легкой степени.
На момент госпитализации состояние четверых детей оценивалось врачами как средней степени тяжести. Еще четверо детей находились в состоянии легкой степени тяжести. После принятых медиками мер состояние детей стабилизировалось, и они чувствуют себя удовлетворительно.
Взрослые после осмотра медиками были отпущены домой.
На месте ЧП взяты пробы воды. Обстоятельства инцидента выясняются.
Проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»