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СНГ 30.03.2019 18:19

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома, пострадавших нет

По факту частичного обрушения 4-этажного жилого дома проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК Саратовской области.

"Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова. Пострадавших в результате обрушения не имеется.

Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые несут ответственность за содержание жилого дома, а также безопасные условия проживания в нем людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, ДОМ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]