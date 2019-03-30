В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома, пострадавших нет

По факту частичного обрушения 4-этажного жилого дома проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК Саратовской области.
"Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова. Пострадавших в результате обрушения не имеется.
Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые несут ответственность за содержание жилого дома, а также безопасные условия проживания в нем людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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