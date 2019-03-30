Более 350 боевиков ликвидированы в Афганистане за неделю

В Афганистане за неделю ликвидированы более 350 вооруженных боевиков антиправительственных групп, арестованы 39 террористов, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Совета безопасности Афганистана Тарика Ариана.

"Только за прошедшую неделю были убиты 352 боевика, в основном запрещенных террористических движений и групп "Талибан" и ИГИЛ, еще 113 боевиков ранены в результате совместных наземных и воздушных ударов сил безопасности и обороны в различных провинциях страны. Кроме того в ходе операций были арестованы 39 других членов террористических групп", - сообщил Т.Ариан.

По его словам операции проводились при поддержке международных коалиционных сил в провинциях Нангархар, Кунар, Гильменд, Кундуз, Кандагар, Логар, Парван, Панджшир, Каписа, Газни, Фарьяб, Гор, Кабул, Забул и Герат.