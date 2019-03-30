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Дальнее зарубежье 30.03.2019 17:29

Более 350 боевиков ликвидированы в Афганистане за неделю

В Афганистане за неделю ликвидированы более 350 вооруженных боевиков антиправительственных групп, арестованы 39 террористов, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Совета безопасности Афганистана Тарика Ариана.

"Только за прошедшую неделю были убиты 352 боевика, в основном запрещенных террористических движений и групп "Талибан" и ИГИЛ, еще 113 боевиков ранены в результате совместных наземных и воздушных ударов сил безопасности и обороны в различных провинциях страны. Кроме того в ходе операций были арестованы 39 других членов террористических групп", - сообщил Т.Ариан.

По его словам операции проводились при поддержке международных коалиционных сил в провинциях Нангархар, Кунар, Гильменд, Кундуз, Кандагар, Логар, Парван, Панджшир, Каписа, Газни, Фарьяб, Гор, Кабул, Забул и Герат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]