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СНГ 30.03.2019 19:08

Украинцы жалуются омбудсмену на случаи распространения агитматериалов в "день тишины"

Граждане Украины в субботу, в "день тишины" перед голосованием на выборах президента страны, оставляют обращения на "горячую" телефонную линию омбудсмена о распространении агитационных материалов в СМИ и Интернете.

"Сегодня на горячую телефонную линию к уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и Интернете. Это является нарушением закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку уже начался "день тишины", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Фейсбуке.

Она призвала всех субъектов избирательного процесса отказаться от обнародования в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений о кандидатах.

На Украине 30 марта наступил "день тишины" перед днем голосования на выборах президента страны в воскресенье, 31 марта. Предвыборная агитация закончилась в 24.00 последней пятницы перед днем выборов.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

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Тэги: УКРАИНА, ОМБУДСМЕН, АГИТАЦИЯ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]