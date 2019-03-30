Граждане Украины в субботу, в "день тишины" перед голосованием на выборах президента страны, оставляют обращения на "горячую" телефонную линию омбудсмена о распространении агитационных материалов в СМИ и Интернете.

"Сегодня на горячую телефонную линию к уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и Интернете. Это является нарушением закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку уже начался "день тишины", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Фейсбуке.

Она призвала всех субъектов избирательного процесса отказаться от обнародования в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений о кандидатах.

На Украине 30 марта наступил "день тишины" перед днем голосования на выборах президента страны в воскресенье, 31 марта. Предвыборная агитация закончилась в 24.00 последней пятницы перед днем выборов.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".