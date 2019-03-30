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Дальнее зарубежье 30.03.2019 16:51

Около 40 тыс. палестинцев собрались на акцию протеста у границы Газы

Порядка 40 тыс. палестинцев собрались в субботу близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.

Ранее поступали данные о 20 тыс. участников.

В демонстрации приняли участие руководители Газы. В частности, это мероприятие посетил лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания.

Пока что большинство демонстрантов не приближаются непосредственно к ограждению на границе, но бросают в его сторону взрывные устройства, камни и горящие покрышки.

В сообщении отмечаются, что израильские военные применяют против демонстрантов спецсредства, а также боевые патроны.

Согласно информации палестинской стороны, в ходе столкновений с израильскими военными погиб 17-летний палестинец. Кроме того, за несколько часов до старта протестов военные застрелили палестинца как раз в районе границы сектора Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]