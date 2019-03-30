Около 40 тыс. палестинцев собрались на акцию протеста у границы Газы

Порядка 40 тыс. палестинцев собрались в субботу близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.
Ранее поступали данные о 20 тыс. участников.
В демонстрации приняли участие руководители Газы. В частности, это мероприятие посетил лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания.
Пока что большинство демонстрантов не приближаются непосредственно к ограждению на границе, но бросают в его сторону взрывные устройства, камни и горящие покрышки.
В сообщении отмечаются, что израильские военные применяют против демонстрантов спецсредства, а также боевые патроны.
Согласно информации палестинской стороны, в ходе столкновений с израильскими военными погиб 17-летний палестинец. Кроме того, за несколько часов до старта протестов военные застрелили палестинца как раз в районе границы сектора Газа.
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