Около 40 тыс. палестинцев собрались на акцию протеста у границы Газы

Порядка 40 тыс. палестинцев собрались в субботу близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.

Ранее поступали данные о 20 тыс. участников.

В демонстрации приняли участие руководители Газы. В частности, это мероприятие посетил лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания.

Пока что большинство демонстрантов не приближаются непосредственно к ограждению на границе, но бросают в его сторону взрывные устройства, камни и горящие покрышки.

В сообщении отмечаются, что израильские военные применяют против демонстрантов спецсредства, а также боевые патроны.

Согласно информации палестинской стороны, в ходе столкновений с израильскими военными погиб 17-летний палестинец. Кроме того, за несколько часов до старта протестов военные застрелили палестинца как раз в районе границы сектора Газа.