На Курайском хребте на Алтае обнаружили девять снежных барсов

Сотрудники Алтайского заповедника и природного парка "Ак Чолушпа" завершили серию экспедиций по учету численности снежного барса в регионе, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
"Предварительно эксперты подтверждают присутствие восьми-девяти снежных барсов на Курайском хребте, из них пять-шесть снежных барсов - взрослые особи, а трое - котята из двух разных выводков. Следы ирбиса специалисты зафиксировали почти в каждом урочище хребта, получили большое количество снимков снежного барса с фотоловушек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда.
В ходе экспедиции на Курайском хребте с 25 февраля по 21 марта 2019 года эксперты также оценили состояние группировки сибирского горного козла - главной добычи ирбиса в России.
"Мы наблюдали горных козлов, спускавшихся с гребня, которые вдруг неожиданно разом в панике бросились в обратном направлении. На следующий день я и коллеги пошли по следам стада и поняли причину их испуга. Здесь ирбис скрадывал свою добычу, то есть охотился, но неудачно. Видимо, ветер переменился, и козлы почуяли хищника", - приводят в сообщении слова старшего научного сотрудника Алтайского заповедника, эксперта WWF Сергея Спицына.
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