Московские дороги и тротуары несколько раз промоют с шампунем после зимы

Первая в 2019 году промывка объектов дорожного хозяйства столицы с использованием специального моющего средства пройдет 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В ходе месячника по благоустройству мы проведем четырехкратную промывку дорог и тротуаров, будет задействовано более 6 тыс. единиц техники", - сказал П.Бирюков журналистам в субботу.
Он пояснил, что традиционная весенняя промывка объектов дорожного хозяйства позволяет удалить образовавшуюся за зиму пленку, состоящую из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которую смыть простой водой невозможно.
Заммэра заявил, что в ходе месячника по уборке и благоустройству также предстоит промыть фасады и цоколи зданий, павильоны и остановки общественного транспорта, транспортные тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы, другие городские объекты.
Месячник по весеннему благоустройству проводится в Москве с 1 по 30 апреля, массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.
Для организации работ создан городской штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюковым, в его состав вошли руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по Москве.
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