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СНГ 30.03.2019 20:28

Московские дороги и тротуары несколько раз промоют с шампунем после зимы

Первая в 2019 году промывка объектов дорожного хозяйства столицы с использованием специального моющего средства пройдет 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В ходе месячника по благоустройству мы проведем четырехкратную промывку дорог и тротуаров, будет задействовано более 6 тыс. единиц техники", - сказал П.Бирюков журналистам в субботу.

Он пояснил, что традиционная весенняя промывка объектов дорожного хозяйства позволяет удалить образовавшуюся за зиму пленку, состоящую из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которую смыть простой водой невозможно.

Заммэра заявил, что в ходе месячника по уборке и благоустройству также предстоит промыть фасады и цоколи зданий, павильоны и остановки общественного транспорта, транспортные тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы, другие городские объекты.

Месячник по весеннему благоустройству проводится в Москве с 1 по 30 апреля, массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.

Для организации работ создан городской штаб во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюковым, в его состав вошли руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по Москве.

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Тэги: МОСКВА, ДОРОГИ, МЫТЬЁ, ШАМПУНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]