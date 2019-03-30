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Дальнее зарубежье 30.03.2019 18:00

Детищу Гюстава Эйфеля исполняется 130 лет

Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция РТЛ.

Так, на нескольких этажах башни, а также - в саду, близ которого она находится, будет организована игра с элементами иммерсивного театра, участникам которой предстоит разгадать загадки, связанные башней. Также около башни начинает работу выставка с фотографиями людей, имеющих отношение к строительству Эйфелевой башни. Некоторые праздничные мероприятия состоятся позже - осенью 2019 года.

Несмотря на праздник, в субботу вечером на башне на час отключат освещение: она участвует в акции "Час земли", в рамках которой в зданиях по всему миру отключают на час свет, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Открытие Эйфелевой башни состоялось 31 марта 1889 года. Ее высота неоднократно менялась в связи с установкой на самом верху разного рода антенн. В настоящее время высота составляет 324 метра. В течение нескольких десятилетий Эйфелева башня считалась самым высоким строением в мире.

Построенная Гюставом Эйфелем башня в последние годы занимает второе место в списке наиболее посещаемых французских туристических объектов: ежегодно на башню поднимаются около 7,1 млн человек. Первое место - за Собором Парижской Богоматери (порядка 13,6 млн человек). Однако доступ в собор, в отличие от башни, бесплатный.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БАШНЯ, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]