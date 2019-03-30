Промежуточные и внеочередные выборы в Грузии пройдут 19 мая - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Грузии назначила на 19 мая промежуточные выборы в парламент Грузии, местные органы управления, а также внеочередные выборы пяти мэров городов - Зугдиди, Марнеули, Зестафони, Хуло и Чиатура.

"Выборы пройдут в 410 избирательных участках и в них могут принять участие - 401 750 избирателей", - сообщила в субботу журналистам пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, на заседании ЦИК в субботу были утверждены процедуры подачи заявлений от кандидатов на участие в выборах.