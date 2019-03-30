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Регион 30.03.2019 20:54

Промежуточные и внеочередные выборы в Грузии пройдут 19 мая - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Грузии назначила на 19 мая промежуточные выборы в парламент Грузии, местные органы управления, а также внеочередные выборы пяти мэров городов - Зугдиди, Марнеули, Зестафони, Хуло и Чиатура.

"Выборы пройдут в 410 избирательных участках и в них могут принять участие - 401 750 избирателей", - сообщила в субботу журналистам пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, на заседании ЦИК в субботу были утверждены процедуры подачи заявлений от кандидатов на участие в выборах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]