Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.03.2019 20:26

Баку считает провокацией заявление главы минобороны Армении «о новой войне за новые территории»

Официальный Баку обвинил министра обороны Армении Давида Тонояна в создании препятствий международным усилиям по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна на встрече с армянской общиной в Нью-Йорке о замене формулы «мир в обмен на территории» на «новая война за новые территории» является очередным наглядным признанием высокопоставленного официального лица Армении о проведении агрессорской и захватнической политики этой страны», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данное высказывание министра обороны Армении, прозвучавшее сразу же после встречи премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Вене, по итогам которой было принято совместное Заявление о необходимости создания благоприятной обстановки для мира и принятия ориентированных на конкретные результаты шагов в переговорном процессе по поиску мирного урегулирования конфликта, носит «откровенно провокационный характер и выступает против усилий международного сообщества в лице сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта».

«Доводим до сведения армянской стороны, что Вооруженные Силы Азербайджанской Республики находятся в числе наиболее сильных армий мира и способны в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории Азербайджана на основе соответствующих положений международного права по обеспечению самообороны», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Азербайджан в отличие от Армении не выступает с территориальными притязаниями по отношению к другим государствам и не имеет цели по оккупации каких-либо территорий.

«В соответствии с резолюциями СБ ООН Азербайджан требует незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных войск Армении с международно-признанных территорий Азербайджана. Все усилия Баку при поддержке международного сообщества направлены на достижение этой цели. В противном случае Азербайджан готов освободить свои территории от армянской оккупации любыми другими средствами, руководствуясь соответствующими нормами и принципами международного права, а также Уставом ООН, и Армении хорошо известно об этом», - говорится в документе.

«В заключении хотелось бы услышать комментарий высшего руководства Армении в контексте выступления его министра обороны: делал ли министр это выступления с согласия руководства Армении или это министерская импровизация, рассчитанная на то, чтобы поставить под сомнение, как минимум, суть переговоров и совместного заявления, принятого по их итогам», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по Карабаху является сигналом для Еревана – МИД Азербайджана МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования Полная независимость Армении возможна только при освобождении оккупированных территорий Азербайджана – МИД Время и место новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пока не определены - МИД Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах"

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]