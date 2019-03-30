Баку считает провокацией заявление главы минобороны Армении «о новой войне за новые территории»

Официальный Баку обвинил министра обороны Армении Давида Тонояна в создании препятствий международным усилиям по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна на встрече с армянской общиной в Нью-Йорке о замене формулы «мир в обмен на территории» на «новая война за новые территории» является очередным наглядным признанием высокопоставленного официального лица Армении о проведении агрессорской и захватнической политики этой страны», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данное высказывание министра обороны Армении, прозвучавшее сразу же после встречи премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Вене, по итогам которой было принято совместное Заявление о необходимости создания благоприятной обстановки для мира и принятия ориентированных на конкретные результаты шагов в переговорном процессе по поиску мирного урегулирования конфликта, носит «откровенно провокационный характер и выступает против усилий международного сообщества в лице сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта».

«Доводим до сведения армянской стороны, что Вооруженные Силы Азербайджанской Республики находятся в числе наиболее сильных армий мира и способны в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории Азербайджана на основе соответствующих положений международного права по обеспечению самообороны», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Азербайджан в отличие от Армении не выступает с территориальными притязаниями по отношению к другим государствам и не имеет цели по оккупации каких-либо территорий.

«В соответствии с резолюциями СБ ООН Азербайджан требует незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных войск Армении с международно-признанных территорий Азербайджана. Все усилия Баку при поддержке международного сообщества направлены на достижение этой цели. В противном случае Азербайджан готов освободить свои территории от армянской оккупации любыми другими средствами, руководствуясь соответствующими нормами и принципами международного права, а также Уставом ООН, и Армении хорошо известно об этом», - говорится в документе.

«В заключении хотелось бы услышать комментарий высшего руководства Армении в контексте выступления его министра обороны: делал ли министр это выступления с согласия руководства Армении или это министерская импровизация, рассчитанная на то, чтобы поставить под сомнение, как минимум, суть переговоров и совместного заявления, принятого по их итогам», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Р.Бабаев