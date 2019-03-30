Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

Локализован пожар на кондитерской фабрике в Нальчике, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в субботу.

"В 19:22 пожар локализован", - сказал К.Беров. Как сообщалось, в 16: 58 поступила информация о пожаре в Нальчике, на улице Северная на кондитерской фабрике. Мужчина получил легкие ожоги.