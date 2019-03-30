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Происшествия 30.03.2019 20:55

Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

Локализован пожар на кондитерской фабрике в Нальчике, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в субботу.

"В 19:22 пожар локализован", - сказал К.Беров.

Как сообщалось, в 16: 58 поступила информация о пожаре в Нальчике, на улице Северная на кондитерской фабрике.

Мужчина получил легкие ожоги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КБР, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]