Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

"В 19:22 пожар локализован", - сказал К.Беров.
Как сообщалось, в 16: 58 поступила информация о пожаре в Нальчике, на улице Северная на кондитерской фабрике.
Мужчина получил легкие ожоги.
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Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»