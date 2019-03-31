Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Культура 31.03.2019 09:28

"Война Анны" получила "Нику" как лучший фильм

"Войну Анны" отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".

В категории "Лучший игровой фильм" на награду претендовали фильмы Алексея Германа "Довлатов", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек который удивил всех", Авдотьи Смирновой "История одного назначения", Кирилла Серебренникова "Лето".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

В настоящее время президентом премии является режиссёр Андрей Кончаловский. Первым президентом Академии был сценарист, режиссер Виктор Мережко, затем его сменил Эльдар Рязанов, а после - Алексей Баталов.

С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.

Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФИЛЬМ, КИНОПРЕМИЯ


Похожие новости


В России представлен очередной фильм-репортаж Евгения Михайлова "Бархатные грезы "розовых армян" В России вышел фильм, посвященный героизации фашизма в Армении и проблемам армяно-российских отношений В Кремле с интересом ждут выхода фильма Оливера Стоуна о Путине - пресс-секретарь президента РФ "Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля В Кремле не питают особого оптимизма по поводу содержания фильма CNN о Путине Секреты союзничества России и Армении и многое другое о Кавказе - ФИЛЬМ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]