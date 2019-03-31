"Война Анны" получила "Нику" как лучший фильм

"Войну Анны" отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".

В категории "Лучший игровой фильм" на награду претендовали фильмы Алексея Германа "Довлатов", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек который удивил всех", Авдотьи Смирновой "История одного назначения", Кирилла Серебренникова "Лето".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

В настоящее время президентом премии является режиссёр Андрей Кончаловский. Первым президентом Академии был сценарист, режиссер Виктор Мережко, затем его сменил Эльдар Рязанов, а после - Алексей Баталов.

С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.

Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).