"Война Анны" получила "Нику" как лучший фильм

"Войну Анны" отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
В категории "Лучший игровой фильм" на награду претендовали фильмы Алексея Германа "Довлатов", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек который удивил всех", Авдотьи Смирновой "История одного назначения", Кирилла Серебренникова "Лето".
Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.
В настоящее время президентом премии является режиссёр Андрей Кончаловский. Первым президентом Академии был сценарист, режиссер Виктор Мережко, затем его сменил Эльдар Рязанов, а после - Алексей Баталов.
С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.
Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»