Британский премьер может расстаться с ключевыми министрами на фоне противоречий по Brexit - СМИ

Ряд ключевых министров правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в связи с разногласиями по вариантам выхода страны из Евросоюза, сообщила газета Sunday Times.
По ее данным, по меньшей мере, шесть членов кабинета, выступающих против Brexit, заявили, что подадут в отставку, если на следующей неделе будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с ЕС соглашения.
В то же время, часть министров, которая выступает за Brexit, намерены уйти в отставку в случае, если Т.Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.
"Тереза Мэй будет предупреждена, что ее правительство столкнется с полным крахом, если она не проведет свою сделку по Brexit, поскольку помощники премьер-министра были в тупике по поводу того, принять ли мягкий вариант Brexit или созвать всеобщие выборы на этой неделе", - отметило издание.
Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Его отвергли 344 депутата. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.
На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениями с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.
На прошлой неделе ЕС согласовал решение, согласно которому сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая, если британский парламент до 29 марта включительно утвердит именно соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.
Теперь Т.Мэй предстоит до 12 апреля представить ЕС свой дальнейший план по Brexit, в противном случае страна покинет ЕС в этот день без сделки.
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