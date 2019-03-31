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КНДР требует расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

"Серьезный теракт произошел 22 февраля, когда вооруженная группа напала на посольство КНДР в Испании", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи, распространенном официальным информационным агентством ЦТАК.

"Мы рассчитываем, что власти Испании обеспокоены... и проведут расследование инцидента", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, малоизвестная группировка "Гражданская оборона Чхоллима", ставящая своей целью свержение власти в Пхеньяне, взяла на себя ответственность за нападение.

Группировка, называющая себя правозащитной, утверждает, что не применяла силу при налете на диппредставительство.

С членами группировки не согласился рассматривающий дело о нападении испанский судья.

По его словам, 10 человек удерживали несколько часов сотрудников посольства в заложниках. Группировка избила нескольких сотрудников, выкрала компьютеры и телефоны.

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Тэги: КНДР, ПОСОЛЬСТВО, НАПАДЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]