КНДР требует расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

"Серьезный теракт произошел 22 февраля, когда вооруженная группа напала на посольство КНДР в Испании", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи, распространенном официальным информационным агентством ЦТАК.

"Мы рассчитываем, что власти Испании обеспокоены... и проведут расследование инцидента", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, малоизвестная группировка "Гражданская оборона Чхоллима", ставящая своей целью свержение власти в Пхеньяне, взяла на себя ответственность за нападение.

Группировка, называющая себя правозащитной, утверждает, что не применяла силу при налете на диппредставительство.

С членами группировки не согласился рассматривающий дело о нападении испанский судья.

По его словам, 10 человек удерживали несколько часов сотрудников посольства в заложниках. Группировка избила нескольких сотрудников, выкрала компьютеры и телефоны.