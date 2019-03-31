ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

Палестинское движение ХАМАС помогло удержать под контролем масштабные антиизраильские демонстрации в субботу на границе сектора Газа, заявили власти Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля Ронен Манелис, по сообщению местных СИИ, отметил, что члены ХАМАС "действовали, проявляя сдержанность, которая не наблюдалась в течение прошедшего года". По его словам, сотни боевиков ХАМАС контролировали акции протеста и часто препятствовали тому, чтобы демонстранты приближались к пограничным заграждениям.

The Times of Israel приводит слова неназванного высокопоставленного израильского дипломата, заявившего, что власти, в целом, "удовлетворены" тем, как развивались события на акциях протеста.

Тем не менее, полностью столкновений палестинцев с израильскими военными на границе избежать не удалось: от палестинской стороны поступили данные о гибели четырёх демонстрантов. Кроме того, более 200 участников акции получили ранения.

Движение ХАМАС контролирует сектор Газа. Ранее в марте объекты ХАМАС подверглись ударам со стороны ВВС Израиля в ответ на пуски ракет из Газы в сторону Израиля.