На выборах президента Словакии побеждает независимый кандидат Чапутова

Адвокат Зузана Чапутова, выступавшая на президентских выборах в Словакии в качестве независимого кандидата, одерживает победу после подсчета 91,3% голосов, сообщают СМИ со ссылками на официальные данные.

Набрав 58,1% голосов, она уверенно опережает своего конкурента - заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, за которого проголосовали 41,98% избирателей.

М.Шефчович признал поражение, и сообщил, что уже поздравил З.Чапутову с победой.

Он сказал журналистам, что позвонил ей и планирует отправить сопернице цветы.

"Первая женщина-президент Словакии заслужила букет", - заявил М.Шефчович, который возвращается в Брюссель.

З.Чапутова, известная своей критикой правительства, вела предвыборную кампанию под лозунгом "Встанем против зла". Она ранее заявляла, что результаты выборов должны показать, что такие ценности, как гуманизм, солидарность и правда важны для словацкого общества".