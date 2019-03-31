На выборах президента Словакии побеждает независимый кандидат Чапутова

Адвокат Зузана Чапутова, выступавшая на президентских выборах в Словакии в качестве независимого кандидата, одерживает победу после подсчета 91,3% голосов, сообщают СМИ со ссылками на официальные данные.
Набрав 58,1% голосов, она уверенно опережает своего конкурента - заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, за которого проголосовали 41,98% избирателей.
М.Шефчович признал поражение, и сообщил, что уже поздравил З.Чапутову с победой.
Он сказал журналистам, что позвонил ей и планирует отправить сопернице цветы.
"Первая женщина-президент Словакии заслужила букет", - заявил М.Шефчович, который возвращается в Брюссель.
З.Чапутова, известная своей критикой правительства, вела предвыборную кампанию под лозунгом "Встанем против зла". Она ранее заявляла, что результаты выборов должны показать, что такие ценности, как гуманизм, солидарность и правда важны для словацкого общества".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»