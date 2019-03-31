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Дальнее зарубежье 31.03.2019 13:17

На выборах президента Словакии побеждает независимый кандидат Чапутова

Адвокат Зузана Чапутова, выступавшая на президентских выборах в Словакии в качестве независимого кандидата, одерживает победу после подсчета 91,3% голосов, сообщают СМИ со ссылками на официальные данные.

Набрав 58,1% голосов, она уверенно опережает своего конкурента - заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, за которого проголосовали 41,98% избирателей.

М.Шефчович признал поражение, и сообщил, что уже поздравил З.Чапутову с победой.

Он сказал журналистам, что позвонил ей и планирует отправить сопернице цветы.

"Первая женщина-президент Словакии заслужила букет", - заявил М.Шефчович, который возвращается в Брюссель.

З.Чапутова, известная своей критикой правительства, вела предвыборную кампанию под лозунгом "Встанем против зла". Она ранее заявляла, что результаты выборов должны показать, что такие ценности, как гуманизм, солидарность и правда важны для словацкого общества".

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]