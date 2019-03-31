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Проблема Голан станет основной темой на саммите арабских стран в воскресенье - источники

Саммит арабских стран, открывающийся в воскресенье в Тунисе, сконцентрирует внимание на вопросе признания США суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами, сообщают СМИ со ссылками на источники, близкие к подготовке форума.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил в минувшую субботу, что его арабские коллеги поддержали предложение объявить этот шаг США нарушающим Хартию ООН против приобретения земли силой.

Они также согласились поддержать право Сирии вернуть Голаны.

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Тэги: ТУНИС, АРАБЫ, САММИТ, ГОЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]