Проблема Голан станет основной темой на саммите арабских стран в воскресенье - источники

Саммит арабских стран, открывающийся в воскресенье в Тунисе, сконцентрирует внимание на вопросе признания США суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами, сообщают СМИ со ссылками на источники, близкие к подготовке форума.
Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.
Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил в минувшую субботу, что его арабские коллеги поддержали предложение объявить этот шаг США нарушающим Хартию ООН против приобретения земли силой.
Они также согласились поддержать право Сирии вернуть Голаны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»