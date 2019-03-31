Взрыв на фабрике на востоке Китая унес жизни семи человек

Семь человек погибли, пятеро получили ранения в результате взрыва в районе фабрики по производству компонентов электронных устройств в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщили местные власти.

Причиной трагедии стал взрыв и последующее воспламенение контейнера с металлоломом, установленного возле фабричной территории.

Пламя от горящего контейнера распространилось на один из цехов предприятия.

Причины взрыва расследуются.