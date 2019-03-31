Посол США назвала выборы на Украине знаменательным для демократии днем

Посол США в Киеве Мари Йованович надеется, что все граждане Украины воспользуются правом выбора будущего для своей страны.

"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - цитирует М.Йованович пресс-служба посольства США в официальном аккаунте в Twitter в воскресенье утром.

На Украине проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов - 39.