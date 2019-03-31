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Дальнее зарубежье 31.03.2019 14:35

Посол США назвала выборы на Украине знаменательным для демократии днем

Посол США в Киеве Мари Йованович надеется, что все граждане Украины воспользуются правом выбора будущего для своей страны.

"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - цитирует М.Йованович пресс-служба посольства США в официальном аккаунте в Twitter в воскресенье утром.

На Украине проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов - 39.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]