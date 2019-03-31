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СНГ 31.03.2019 15:00

Россия поддерживает идею созыва конференции с участием делегатов от всех ливийских политических сил - МИД РФ

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем ситуацию в этой республике.

"30 марта в Тунисе накануне проведения 30-го саммита Лиги арабских государств состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Богданова с председателем президентского совета, премьер-министром правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ф.Сарраджем", - сообщается в воскресенье на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы, в которой также участвовал министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла, была обстоятельно обсуждена проблематика урегулирования ливийского кризиса под эгидой ООН с акцентом на необходимость скорейшего налаживания инклюзивного переговорного процесса с конечной задачей организации всеобщих выборов и формирования единых эффективных государственных институтов", - отмечается в сообщении.

"С российской стороны была поддержана идея созыва в этих целях широкой национальной конференции с участием делегатов от всех ливийских политических сил и регионов в рамках реализации разработанного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саляме "Плана действий"", - подчеркнули в МИД РФ.

"Были рассмотрены также перспективы восстановления взаимовыгодного росийско-ливийского сотрудничества в различных областях, включая поддержание активного политического диалога и использование дипломатического потенциала России в интересах содействия устойчивой нормализации в Ливии", - добавили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]