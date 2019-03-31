Рейс Москва - Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки - источник

Лайнер Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште вечером в субботу дважды не смог выпустить шасси, самолет приземлился лишь после срабатывания аварийной системы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Экипаж лайнера Москва - Будапешт во время захода на посадку дважды пытался выпустить шасси. Оба раза оказались безуспешными. Лишь после того, как командир активировал аварийные системы, шасси у самолета вышли, и ему удалось приземлиться в Будапеште", - сказал источник.

По его данным, самолет было решено отстранить от дальнейших полетов для установления причин произошедшего.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, уточнил собеседник агентства.