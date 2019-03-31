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СНГ 31.03.2019 15:28

Рейс Москва - Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки - источник

Лайнер Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште вечером в субботу дважды не смог выпустить шасси, самолет приземлился лишь после срабатывания аварийной системы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Экипаж лайнера Москва - Будапешт во время захода на посадку дважды пытался выпустить шасси. Оба раза оказались безуспешными. Лишь после того, как командир активировал аварийные системы, шасси у самолета вышли, и ему удалось приземлиться в Будапеште", - сказал источник.

По его данным, самолет было решено отстранить от дальнейших полетов для установления причин произошедшего.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]