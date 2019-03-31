Предприниматели, пострадавшие от пожара в ТЦ Diglas, обратились за льготными кредитами в SIF на сумму около 15 млн манатов

Предприниматели, пострадавшие от пожара в Торговом центре «Diglas» в Низаминском районе Баку, обратились в Фонд поддержки предпринимательства (SIF) с целью получения льготных кредитов на сумму 14,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«29-30 марта руководство Минэкономики в индивидуальном порядке провело встречи с 410 предпринимателями, которые пострадали от пожара в ТЦ. На встречах обсуждались механизмы решения их проблем. В частности, 346 предпринимателей выразили заинтересованность в получении льготных кредитов по линии SIF на общую сумму 14,8 млн манатов. В настоящее время фонд проводит консультации с предпринимателями для выдачи им кредитов», - отметили в Минэкономики.

Кроме этого, Минэкономики провело переговоры с рукодством других ТЦ в Баку с целью выдачи предпринимателям торговых помещений. «Предпринимателям были предложены около 350 торговых объектов общей площадью 12 тыс. кв. метров. При этом они будут освобождены от арендной платы в течение 5 месяцев. В ходе двухдневных консультаций 380 предпринимателей выразили готовность временно разместиться в предложенных им объектах. В настоящее время ведутся работы по размещению этих предпринимателей в торговых объектах общей площадью 11,9 тыс. кв. метра», - подчеркнули в министерстве.

Пожар в ТЦ "Diqlas" в Низаминском районе Баку произошел утром 26 марта. Пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ, затем он перекинулся на Торговый центр. По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин Азербайджана уже перечислил эти средства на счет Минэкономики. Выдача компенсаций предпринимателям начнется на следующей неделе.

А.Азизов