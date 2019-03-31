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СНГ 31.03.2019 15:50

Лавров о готовящихся мерах НАТО против РФ из-за Украины: Печально, что в арсенале США не осталось ничего, кроме ультиматумов и санкций

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о новых совместных с НАТО мерах по противодействию России говорит о том, что во внешнеполитическом арсенале Соединенных Штатов не осталось ничего, кроме ультиматумов и санкций, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять - санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", - сказал С.Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", комментируя заявление М.Помпео.

Он отметил, что госсекретарь США публично "много, что заявляет", несмотря на то, что при общении один на один по телефону ведет разговор достаточно корректно.

"Хотя ясно, что мы практически по большинству тем не соглашаемся. Но постоянные угрозы... Если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам", - добавил глава МИД РФ.

27 марта М.Помпео заявил, что в НАТО на следующей неделе могут объявить о дополнительных мерах, нацеленных на противодействие шагам РФ, связанным с Украиной. "Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы примем вместе (в НАТО - ИФ)", - приводят американские СМИ слова М.Помпео, сказанные на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США.

Главы МИД стран НАТО 3-4 апреля проведут встречу в Вашингтоне.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]