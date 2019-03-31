Король Саудовской Аравии отвергает любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами

Саудовская Аравия ни при каких обстоятельствах не согласится с действиями, которые могут оказать влияние на суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд.

Он выступил на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Туниса и подтвердил позицию королевства по созданию палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщалось, саммит ЛАГ сконцентрирует внимание на вопросе о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.