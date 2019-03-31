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Дальнее зарубежье 31.03.2019 16:08

Король Саудовской Аравии отвергает любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами

Саудовская Аравия ни при каких обстоятельствах не согласится с действиями, которые могут оказать влияние на суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд.

Он выступил на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Туниса и подтвердил позицию королевства по созданию палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщалось, саммит ЛАГ сконцентрирует внимание на вопросе о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

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Тэги: ТУНИС, САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, ГОЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]