Король Саудовской Аравии отвергает любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами

Саудовская Аравия ни при каких обстоятельствах не согласится с действиями, которые могут оказать влияние на суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд.
Он выступил на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Туниса и подтвердил позицию королевства по созданию палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.
Как сообщалось, саммит ЛАГ сконцентрирует внимание на вопросе о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами.
Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»