В штабе Порошенко не считают выявляемые нарушения на выборах влияющими на их итог

Нарушения, выявленные наблюдателями от избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, пока не влияют на результат голосования, заявляют в избирательном штабе кандидата.
"Эти нарушения не влияют на волеизъявления граждан пока что. И никак не искривляют их", - сказал народный депутат, член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Сергей Алексеев на брифинге в воскресенье в Киеве.
По его словам, наблюдатели передают о таких нарушениях, как агитация рядом с помещением избирательного участка в городе Каменске Днепропетровской области, курсирующие по Васильковскому району Киевской области автобусы "с людьми из Киева".
"И еще у одного из кандидатов массово на всех избирательных участках по стране наблюдатели с брендированными бейджами - скрытая агитация", - сказал С.Алексеев.
Евросоюз приветствовал встречу Алиева с Пашиняном в Вене
Алиев поздравил Эрдогана с победой правящей партии Турции на выборах в органы местного самоуправления
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана
Предприниматели, пострадавшие от пожара в ТЦ Diglas, обратились за льготными кредитами в SIF на сумму около 15 млн манатов
Минэнерго России прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г
"Газпром энергохолдинг" хотел бы получить 50% в "Сименс технологии газовых турбин", но переговоры пока не вел - Федоров
Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте
В Индии разбился очередной МиГ-27
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»