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СНГ 31.03.2019 16:32

В штабе Порошенко не считают выявляемые нарушения на выборах влияющими на их итог

Нарушения, выявленные наблюдателями от избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, пока не влияют на результат голосования, заявляют в избирательном штабе кандидата.

"Эти нарушения не влияют на волеизъявления граждан пока что. И никак не искривляют их", - сказал народный депутат, член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Сергей Алексеев на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, наблюдатели передают о таких нарушениях, как агитация рядом с помещением избирательного участка в городе Каменске Днепропетровской области, курсирующие по Васильковскому району Киевской области автобусы "с людьми из Киева".

"И еще у одного из кандидатов массово на всех избирательных участках по стране наблюдатели с брендированными бейджами - скрытая агитация", - сказал С.Алексеев.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]