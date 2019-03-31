В штабе Порошенко не считают выявляемые нарушения на выборах влияющими на их итог

Нарушения, выявленные наблюдателями от избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, пока не влияют на результат голосования, заявляют в избирательном штабе кандидата.

"Эти нарушения не влияют на волеизъявления граждан пока что. И никак не искривляют их", - сказал народный депутат, член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Сергей Алексеев на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, наблюдатели передают о таких нарушениях, как агитация рядом с помещением избирательного участка в городе Каменске Днепропетровской области, курсирующие по Васильковскому району Киевской области автобусы "с людьми из Киева".

"И еще у одного из кандидатов массово на всех избирательных участках по стране наблюдатели с брендированными бейджами - скрытая агитация", - сказал С.Алексеев.