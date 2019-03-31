600 кг героина нашли в Киевской области - глава полиции

600 килограмм героина на сумму около $50 млн изъяли в Киевской области правоохранители, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем. 100 килограмм яда изъяли еще ночью и 500 килограмм несколько часов назад", - написал С.Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, Киев "наркосбытчики" использовали как склад для дальнейших поставок героина в другие страны.

"Задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии", - проинформировал С.Князев.