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СНГ 31.03.2019 16:57

600 кг героина нашли в Киевской области - глава полиции

600 килограмм героина на сумму около $50 млн изъяли в Киевской области правоохранители, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем. 100 килограмм яда изъяли еще ночью и 500 килограмм несколько часов назад", - написал С.Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, Киев "наркосбытчики" использовали как склад для дальнейших поставок героина в другие страны.

"Задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии", - проинформировал С.Князев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕРОИН, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]