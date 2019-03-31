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В Эстонии и за рубежом протестуют против участия консерваторов в формировании правительства

Манифестации против формируемого в Эстонии правительства с участием Консервативной народной партии (EKRE) проходят в воскресенье в Таллине и Тарту.

Как сообщили организаторы, аналогичные акции под девизом "За свободу против лжи" проходят у зданий посольства Эстонии в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

"Нынешние коалиционные переговоры между партией Центра, партией "Отечество" и Консервативной народной партией ставят под удар основные права жителей Эстонии. У нас вызывает озабоченность, что в правительство Эстонской республики потенциально привлечена партия (имеется в виду EKRE - ИФ), публичные выступления которой работают против нашего конституционного порядка. Покажем, что мы против этого", - призвали организаторы акции.

Они подчеркнули, что акция является мирной и внепартийной гражданской инициативой.

В Таллине несколько сотен человек собрались у Вируских ворот, после чего прошли маршем по улице Виру, Ратушной площади и на площади Свободы начали митинг.

Парламентские выборы прошли в Эстонии 3 марта. На 101 депутатское место были избраны представители партии Реформ (34 мандата), Центра (26), Консервативной народной партии (19) (EKRE), "Отечество" (12) и Социал-демократической партии (10).

26 марта министр внутренних дел Катри Райк и еще 11 политиков, в разное время занимавших тот же пост, осудили лидеров EKRE за призыв вывести людей на улицу, если их партия не войдет в правящий союз.

"Недопустимо выступать с сигналами, которые можно расценить как оправдание беспорядков или подстрекательство к ним. Призыв к противопоставлению друг другу противоречит государственным и национальным интересам Эстонии. Он раскалывает, а не объединяет общество", - говорится в распространенном во вторник заявлении 12-и глав МВД Эстонии (один действующий и 11 бывших).

Это, в частности, Калле Лаанет, Маргус Лейво, Тармо Лоодус, Лагле Парек, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Эдгар Сависаар, Айн Сеппик, Рийво Синиярв, Олари Таал и Тоомас Варек.

За день до этого лидеры EKRE Март Хельме и Мартин Хельме заявили, что в случае провала переговоров с партией Центра и партией "Отечество" о создании коалиции последуют массовые уличные беспорядки.

Председатель партии Март Хельме (бывший посол Эстонии в России, отец Мартина Хельме) заявил: "В Эстонии за чертой или у черты бедности живут 300 тыс. человек, которые ненавидят Партию реформ. Большинство их них поддерживают создаваемую коалицию из трех партий. Если наше начинание провалится, и мы бросим спичку в пороховую бочку... то будет взрыв, который не предотвратит никакое глубинное государство или Еврокомиссия".

Консервативная народная партия позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНСЕРВАТОРЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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