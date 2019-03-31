Китай принял решение о продлении срока приостановки введения пошлин на американские автомобили

Китай в воскресенье объявил о решении продлить срок приостановки введения новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них американского производства.

В распространенном указании комитета по тарифам Государственного таможенного управления Китая говорится, что срок, установленный решением комитета номер 10 от 2018 года, продлевается.

Основанием, как говорится в решении комитета, служат "договоренности лидеров Китая и США, достигнутые на встрече в Аргентине" на саммите G20 в 2018 году, о взаимной приостановке введения новых тарифов на время продолжающихся переговоров между двумя странами.

Решение вступает в силу 1 апреля 2019 года.