Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.03.2019 18:11

Китай принял решение о продлении срока приостановки введения пошлин на американские автомобили

Китай в воскресенье объявил о решении продлить срок приостановки введения новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них американского производства.

В распространенном указании комитета по тарифам Государственного таможенного управления Китая говорится, что срок, установленный решением комитета номер 10 от 2018 года, продлевается.

Основанием, как говорится в решении комитета, служат "договоренности лидеров Китая и США, достигнутые на встрече в Аргентине" на саммите G20 в 2018 году, о взаимной приостановке введения новых тарифов на время продолжающихся переговоров между двумя странами.

Решение вступает в силу 1 апреля 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, АВТОМОБИЛИ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


В случае новых переговоров США и России о контроле над вооружениями имеет смысл привлечь Китай, считает Болтон Трамп обвинил Google в помощи военным Китая Трамп и Си Цзиньпин могут подписать соглашение по торговле в конец марта - СМИ Помпео заявил об опасности, исходящей от использования оборудования китайской компании Huawei Трамп доволен торговыми переговорами с КНР Трамп позитивно оценил ход американо-китайских переговоров по торговле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]