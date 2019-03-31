Узбекистан предложил провести переговоры между афганским правительством и талибами в Самарканде

Делегация из Узбекистана поддержала инициативу правительства Афганистана по мирному урегулированию конфликта в исламской республике и предложила провести прямые переговоры Кабула с движением "Талибан" в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба главы афганского государства, лидер республики Ашраф Гани в воскресенье в Кабуле обсудил мирный процесс с делегацией Узбекистана, в которую вошли советник президента по национальной безопасности Виктор Мухаммедов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

"Узбекская делегация подтвердила свою поддержку мирной инициативы афганского правительства и предложила провести прямые переговоры между афганским правительством и талибами в Самарканде", - отметили в пресс-службе.

В ходе переговоров было также обсуждено торговое и транзитное сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном, расширение экономических связей.

Отмечается, что А.Гани выразил благодарность Узбекистану за активизацию экономического и инфраструктурного сотрудничества с Афганистаном. Он добавил, что экономическое сотрудничество ведет к региональной стабильности.