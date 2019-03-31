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СНГ 31.03.2019 18:38

Узбекистан предложил провести переговоры между афганским правительством и талибами в Самарканде

Делегация из Узбекистана поддержала инициативу правительства Афганистана по мирному урегулированию конфликта в исламской республике и предложила провести прямые переговоры Кабула с движением "Талибан" в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба главы афганского государства, лидер республики Ашраф Гани в воскресенье в Кабуле обсудил мирный процесс с делегацией Узбекистана, в которую вошли советник президента по национальной безопасности Виктор Мухаммедов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

"Узбекская делегация подтвердила свою поддержку мирной инициативы афганского правительства и предложила провести прямые переговоры между афганским правительством и талибами в Самарканде", - отметили в пресс-службе.

В ходе переговоров было также обсуждено торговое и транзитное сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном, расширение экономических связей.

Отмечается, что А.Гани выразил благодарность Узбекистану за активизацию экономического и инфраструктурного сотрудничества с Афганистаном. Он добавил, что экономическое сотрудничество ведет к региональной стабильности.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТАЛИБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]