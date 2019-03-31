Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

В результате столкновения сторонников разных политических групп на одном из избирательных участков в Турции на выборах в местные органы власти застрелены два человека.

"Два наших гражданина простились со своими жизнями в результате споров на избирательном участке около 10 часов утра", - говорится в сообщении, распространенном офисом губернатора города Пютюрге провинции Малатья.

Как сообщают СМИ, на избирательном участке вспыхнула ссора между сторонниками враждующих политических групп, которая переросла в перестрелку, два человека были застрелены, один из них - сотрудник избирательного участка.

Четыре участника ссоры и перестрелки задержаны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставлен в известность о случившемся, он выразил сожаление и заявил, что надеется, что подобное не повторится.

В воскресенье в Турции проходят выборы в местные органы самоуправления.

Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.

В выборах могут принять участие более 57 млн человек.

Как отмечают наблюдатели, результаты выборов могут стать своеобразной проверкой для партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, росте безработицы и двузначной инфляции.

"Партия справедливости и развития " постоянно выигрывала проводимые каждые пять лет местные выборы с 2002 года, когда она пришла к власти.