ЕС считает недопустимым игнорирование резолюций СБ ООН по Голанским высотам - глава европейской дипломатии

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что игнорирование решений Совета безопасности ООН по территориальной принадлежности Голанских высот является неприемлемым.

Признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами "не является решением проблемы", заявила Ф.Могерини, выступая в воскресенье с приветственным словом на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

По ее словам, решение о создании двух государств - Израиля и Палестины - является "единственным жизнеспособным и реалистичным решением ... и мы несем ответственность за предотвращение необратимого демонтажа решения о двух государствах".