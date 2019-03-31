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Дальнее зарубежье 31.03.2019 19:29

ЕС считает недопустимым игнорирование резолюций СБ ООН по Голанским высотам - глава европейской дипломатии

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что игнорирование решений Совета безопасности ООН по территориальной принадлежности Голанских высот является неприемлемым.

Признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами "не является решением проблемы", заявила Ф.Могерини, выступая в воскресенье с приветственным словом на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

По ее словам, решение о создании двух государств - Израиля и Палестины - является "единственным жизнеспособным и реалистичным решением ... и мы несем ответственность за предотвращение необратимого демонтажа решения о двух государствах".

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Тэги: ЕC, ГОЛАНЫ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]