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СНГ 31.03.2019 23:39

ЦИК Украины обнародовал данные обработки 0,11% протоколов, лидирует Порошенко

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Соответствующие данные появились на электронном табло в пресс-центре ЦИК.

Согласно этим данным, за Петра Порошенко отдали свой голос 919 избирателя, за Владимира Зеленского - 717, Юлию Тимошенко - 447, Анатолия Гриценко - 244 ,Олега Ляшко - 162, Юрия Бойко - 126.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ПРОТОКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]