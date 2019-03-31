ЦИК Украины обнародовал данные обработки 0,11% протоколов, лидирует Порошенко

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Соответствующие данные появились на электронном табло в пресс-центре ЦИК.

Согласно этим данным, за Петра Порошенко отдали свой голос 919 избирателя, за Владимира Зеленского - 717, Юлию Тимошенко - 447, Анатолия Гриценко - 244 ,Олега Ляшко - 162, Юрия Бойко - 126.