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Происшествия 31.03.2019 22:51

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Расследование происшествия будет проводиться "международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей".

"Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - говорится в сообщении.

Акционером S7 также является супруг Наталии Филевой Владислав Филев.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), разбился при вылете из аэропорта "Франкфурт". По информации собеседника агентства, "погибли трое россиян, находившихся на борту". "По предварительным данным среди пассажиров самолета была Наталья Филева и ее отец", - уточнил источник.

Самолеты авиации общего назначения авиакомпании "Глобус" занимаются перевозками руководства группы S7.

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Тэги: РОССИЯ, S7, АКЦИОНЕР, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]