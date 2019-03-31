Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении.
Расследование происшествия будет проводиться "международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей".
"Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - говорится в сообщении.
Акционером S7 также является супруг Наталии Филевой Владислав Филев.
Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), разбился при вылете из аэропорта "Франкфурт". По информации собеседника агентства, "погибли трое россиян, находившихся на борту". "По предварительным данным среди пассажиров самолета была Наталья Филева и ее отец", - уточнил источник.
Самолеты авиации общего назначения авиакомпании "Глобус" занимаются перевозками руководства группы S7.
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