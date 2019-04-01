Более половины израильтян верят в переизбрание Нетаньяху на посту премьера страны - опрос

Более половины опрошенных израильтян полагают, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху сможет сохранить свой пост по итогам всеобщих выборов 9 апреля, пишет Times of Israel со ссылкой на опрос местного телеканала.

Так, 56% респондентов заявили, что Б.Нетаньяху одержит победу, а около 22% опрошенных верят в победу бывшего главы генштаба Армии обороны Бенни Ганца.

Еще 4% полагают, что ни Б.Ганц, ни Б.Нетаньяху не удастся стать следующим премьером Израиля, а примерно 18% израильтян не сформировали свое мнение по этому вопросу.

Всеобщие выборы в стране запланированы на 9 апреля.

Газета не сообщает, среди какого числа граждан Израиля проводилось исследование.