Евросоюз приветствовал встречу Алиева с Пашиняном в Вене

В ЕС увидели обнадеживающую новость во встрече 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Приверженность лидеров закреплению прекращения огня и созданию благоприятных условий для мира, а также их заявленная готовность предпринять дальнейшие шаги в направлении переговоров, ориентированных на результат, обнадеживает", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе отмечается, что Евросоюз ожидает осуществления Венского соглашения по разработке мер в гуманитарной области, а также соглашения о мерах по подготовке населения к миру, достигнутого министрами иностранных дел в Париже 16 января 2019 года. ЕС, сообщают в Брюсселе, готов поддержать эти усилия.

Европейский союз также заявил о своей полной поддержке посреднических усилий и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.