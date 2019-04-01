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Карабахский конфликт 01.04.2019 00:16

Евросоюз приветствовал встречу Алиева с Пашиняном в Вене

В ЕС увидели обнадеживающую новость во встрече 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Приверженность лидеров закреплению прекращения огня и созданию благоприятных условий для мира, а также их заявленная готовность предпринять дальнейшие шаги в направлении переговоров, ориентированных на результат, обнадеживает", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе отмечается, что Евросоюз ожидает осуществления Венского соглашения по разработке мер в гуманитарной области, а также соглашения о мерах по подготовке населения к миру, достигнутого министрами иностранных дел в Париже 16 января 2019 года. ЕС, сообщают в Брюсселе, готов поддержать эти усилия.

Европейский союз также заявил о своей полной поддержке посреднических усилий и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]