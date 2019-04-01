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СНГ 01.04.2019 08:50

После обработки 40,21% протоколов Зеленский лидирует с 30,23%, у Порошенко 16,65%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,23% и 16,65% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 40,21% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,14% избирателей.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,48% украинцев, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,07%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,11%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,2%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "УКРОП" Александра Шевченко - 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПРОЦЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]