После обработки 40,21% протоколов Зеленский лидирует с 30,23%, у Порошенко 16,65%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,23% и 16,65% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 40,21% протоколов.
За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,14% избирателей.
Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,48% украинцев, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,07%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,11%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,2%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.
За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "УКРОП" Александра Шевченко - 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.
Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.
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