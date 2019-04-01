20 человек погибли в Перу при возгорании пассажирского автобуса

Жертвами возгорания автобуса в столице Перу городе Лиме стали по меньшей мере 20 человек, более 10 получили ожоги и травмы, сообщили экстренные службы.

По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки машины, что спровоцировало короткое замыкание и возгорание.

Власти не сообщили, сколько всего пассажиров находилось в автобусе в момент начала пожара.