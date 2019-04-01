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20 человек погибли в Перу при возгорании пассажирского автобуса

Жертвами возгорания автобуса в столице Перу городе Лиме стали по меньшей мере 20 человек, более 10 получили ожоги и травмы, сообщили экстренные службы.

По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки машины, что спровоцировало короткое замыкание и возгорание.

Власти не сообщили, сколько всего пассажиров находилось в автобусе в момент начала пожара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПЕРУ, АВТОБУС, ВОЗГОРАНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]