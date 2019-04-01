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Дальнее зарубежье 01.04.2019 09:17

США и КНДР полны решимости продолжить диалог - президент Республики Корея

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что как США, так и КНДР полны решимости продолжить переговоры о денуклеаризации, несмотря на провал их последнего саммита в Ханое.

"Временная трудность возникла из-за неспособности достичь соглашения на втором саммите Северная Корея - США, но тот факт, что Южная Корея, Северная Корея и США не хотят возвращаться в прошлое, явно подтверждается", - цитирует Мун Чжэ Ина во время встречи с высокопоставленными помощниками администрации президента агентство "Ренхап".

По словам президента, мирный процесс на Корейском полуострове - это "совместное путешествие Южной, Северной Кореи и США", причем путешествие "не легкое".

"Поскольку это путь, который не был успешно пройден за последние 70 лет, было бы довольно странно, если бы (мы) не испытывали никаких (...) трудностей", - сказал Мун Чжэ Ин на встрече.

Однако он отметил, что менее чем за год достигнуто больше, чем за последние 70 лет.

"Удивительный результат, достигнутый в прошлом году с тех пор, как две Кореи и США начали свой диалог, является ясной причиной, по которой мы должны продолжать наш диалог", - сказал президент.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что его предстоящая поездка в США является результатом усилий Сеула и Вашингтона "по скорейшему восстановлению импульса для диалога".

На прошлой неделе стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 11 апреля в Вашингтоне.

"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.

Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]