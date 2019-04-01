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Бизнес-джет, при катастрофе которого в Германии погибла совладелица S7 Филева, эксплуатировался менее трех лет

Западно-Сибирское Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта готовит документы для передачи органам, проводящим расследование авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 AirSpace Corporation Наталия Филева, сообщил руководитель МТУ Вячеслав Сороговец.

"Расследованием будет заниматься МАК. Мы составляем данные на это воздушное судно, так как оно у нас (входит в состав поднадзорной компании-эксплуатанта "Глобус" - ИФ), и на летный состав", - сказал он агентству "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, самолет включен в свидетельство эксплуатанта "Глобуса" и каких-либо вопросов к нему не возникало.

"Нареканий не было. Судно относится к авиации общего пользования. Оно эксплуатировалось меньше трех лет", - сказал он.

В.Сороговец назвал гибель Н.Филевой большой трагедией. "Это был уникальный человек, сделавший авиакомпанию "Сибирь" не только одной из крупнейших в России, но и в мире", - сказал он.

Как сообщалось, акционер S7 Airlines Н.Филева погибла вечером 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Кроме нее, при крушении погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Самолет полностью сгорел.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, САМОЛЕТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]