Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководимая им правящая "Партия справедливости и развития" (ПСР) одержала победу на прошедших в минувшее воскресенье выборах в органы местного самоуправления.
Он объявил, что ПСР "остается партией номер один" в 15-й раз с прихода к власти в 2002 году, победив на выборах в 24 провинциях и 16 крупных городах.
В то же время, он признал, что ПСР проиграла оппозиции в Анкаре, Измире и, вероятно, в Стамбуле, как и прогнозировали наблюдатели.
"В Стамбуле большинство районов являются либо нашими, либо мы идем с конкурентами ноздря в ноздрю. Что это значит? Даже если наши люди отдали власть в мэрии Стамбула, партии ПСР они отдали районы", - сказал он своим сторонникам в Анкаре.
Президент добавил: "Не стоит расстраиваться по поводу этих результатов. Посмотрим, как они (оппозиция - ИФ) будут управлять".
В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления.
Избиратели проголосовали за кандидатов в мэры городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных органов власти.
Накануне выборов наблюдатели отмечали, что их результаты могут стать своеобразной проверкой для ПСР, которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, росте безработицы и двузначной инфляции.
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