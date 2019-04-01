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ТЭК 01.04.2019 09:07

Турция в 2018 году увеличила закупку СПГ на 13%, снизив закупки у Газпрома на 17%

Турция в 2018 году стала вторым по величине импортером сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, увеличив его закупку на 13,2% - до 8,3 млн тонн, сообщает ассоциация GIIGNL (международная группа импортеров сжиженного природного газа).

Между тем, "Газпром" ранее сообщал, что в 2018 году Турция снизила закупку российского газа с 29 до 24 млрд кубометров газа в год (на 17,5%), что является самым низким показателем с 2012 года.

С учетом коэффициента пересчета Турция импортировала в сжиженном виде 18,6 млрд кубометров газа.

Турция, переживающая экономический кризис, также импортирует газа из Ирана и Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]