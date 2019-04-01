Сенатор США Шумер настаивает на отстранении Boeing от участия в комитете по нормотворчеству Федерального агентства гражданской авиации

Сенатор США Чак Шумер хочет, чтобы Boeing был удален из комитета по нормотворчеству Федерального агентства гражданской авиации (FAA), сообщает Associated Press.
Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил в воскресенье, что Boeing должен быть отстранен от участия в комитете по нормотворчеству Федерального агентства гражданской авиации, который выносит рекомендации по правилам авиационной отрасли. Он также хотел бы, чтобы членский состав и деятельность комитета были преданы гласности, и предложил комитету провести дальнейшие реформы.
Конгресс США внимательно изучает отношения между Boeing и FAA после двух недавних крушений самолетов Boeing-737 MAX .
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
В результате многие страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
Федеральное агентство гражданской авиации заявило, что не получало запрос сенатора и предоставит ответ, когда это произойдет.
Получить комментарий представителя Boeing агентству также не удалось.
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