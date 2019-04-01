Власти Венесуэлы объявили о сокращенном рабочем дне в связи с блэкаутом

В Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятий в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии.
"Для обеспечения последовательности в предоставлении электроэнергии правительство приняло решение сохранить приостановку работы школ и установить рабочий день в государственных и частных учреждениях до 14:00", - заявил министр связи Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.
Выступления сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию, прошли в воскресенье в венесуэльской столице.
Демонстрации начались по призывам президента страны Николаса Мадуро и провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии, которое наблюдается в 20 из 23 штатов страны, включая Каракас.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»