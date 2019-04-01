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Дальнее зарубежье 01.04.2019 10:11

Власти Венесуэлы объявили о сокращенном рабочем дне в связи с блэкаутом

В Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятий в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии.

"Для обеспечения последовательности в предоставлении электроэнергии правительство приняло решение сохранить приостановку работы школ и установить рабочий день в государственных и частных учреждениях до 14:00", - заявил министр связи Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

Выступления сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию, прошли в воскресенье в венесуэльской столице.

Демонстрации начались по призывам президента страны Николаса Мадуро и провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии, которое наблюдается в 20 из 23 штатов страны, включая Каракас.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РАБОТА, ДЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]