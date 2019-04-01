Северокорейские СМИ настраивают народ на самообеспечение

Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun призвала народ КНДР к "самообеспечению", поскольку международные санкции в отношении страны все еще сохраняются на фоне застопорившихся переговоров с США по денуклеаризации.

"Путь к самообеспечению - это единственный путь к обеспечению собственного достоинства и жизни. Есть страны, нацеленные на привлечение иностранных инвестиций без методов, адаптированных к их реалиям, и чрезмерно зависимые от внешней помощи. (...) Это не путь к подлинному процветанию. Зависимость от внешних сил - это путь к разрушению страны", - говорится в публикации.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Д.Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

В прошлом месяце вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи пригрозила прекратить ядерные переговоры, заявив, что Пхеньян не уступит "гангстерским" требованиям Вашингтона.

Она добавила, что лидер Ким Чен Ын скоро решит, стоит ли продолжать диалог.

Первое заседание вновь избранных депутатов Верховного Народного собрания КНДР пройдет в начале апреля.

Встреча северокорейских депутатов в этом году также привлекает особый интерес, поскольку на ней КНДР может представить свою политику в отношении своих ядерных и ракетных программ после неудачного саммита в Ханое.