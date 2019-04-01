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Дальнее зарубежье 01.04.2019 10:42

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына, но обвинил в хранении оружия

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Объявляя приговор, судья заявил, что обвиняемой "очень повезло" и пожелал ей всего наилучшего.

Доан Тхи Хыонг признала себя виновной в инкриминируемом преступлении и поблагодарила суд, правительства Малайзии и Вьетнама за лояльное к ней отношение и внимание.

Адвокат девушки заявил журналистам, что он надеется на освобождение его подзащитной уже в мае за хорошее поведение.

Как сообщалось, в марте малайзийский суд снял обвинение в убийстве и освободил другую фигурантку дела - гражданку Индонезии Сити Аисью.

Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервнопаралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ВЬЕТНАМКА, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]