Манат подорожал к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 апреля ЦБА установил 1,9098 манат/1EUR (29 марта - 1,909 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 апреля установил 0,026 манат/1RUB (29 марта - 0,0262 манат/1RUB).
А.Мамедов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Евросоюз приветствовал встречу Алиева с Пашиняном в Вене
Алиев поздравил Эрдогана с победой правящей партии Турции на выборах в органы местного самоуправления
Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте
В Индии разбился очередной МиГ-27
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Саакашвили отказался от планов вернуться в Украину 1 апреля из-за прохождения Порошенко во второй тур президентских выборов
США и КНДР полны решимости продолжить диалог - президент Республики Корея
Бизнес-джет, при катастрофе которого в Германии погибла совладелица S7 Филева, эксплуатировался менее трех лет
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»