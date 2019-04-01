Манат подорожал к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 апреля ЦБА установил 1,9098 манат/1EUR (29 марта - 1,909 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 апреля установил 0,026 манат/1RUB (29 марта - 0,0262 манат/1RUB).

А.Мамедов